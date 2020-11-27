Відео вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На відео малятко стоїть, спершись рукою на ліжко, а сама Міла сидить поруч. Вона кличе доньку підійти та взяти м’ячик, і через кілька секунд дитина робить перші кроки й підходить до матері.

“Тепер офіційно – малятко Осі стала немовлям”, – прокоментувала ролик Йовович.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)

Ошін Ларк Елліот – третя дитина в сім’ї Міли Йовович і режисера Пола Андерсона, вона народилася 2 лютого цього року.