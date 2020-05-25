Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Ніщо не зрівняється з хорошим водяним боєм з сім’єю у вихідні! У Лос-Анджелесі була прекрасна погода, тому ми скористалися цим, щоб вибратися з дому і провести деякий час на вулиці. Наша чорниця просто вибухнула в саду, тому сьогодні вранці у нас була величезна миска до сніданку!” – написала Йовович.

Вона також опублікувала фотографії.

Фото: millajovovich / Instagram

Нагадаємо, Мілла Йовович народилася 17 грудня 1975 року в Києві. У дитинстві вона ходила в дитячий сад в Дніпропетровську, але пізніше переїхала в Москву, а потім в Лондон і Лос-Анджелес.