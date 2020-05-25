Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
“Ніщо не зрівняється з хорошим водяним боєм з сім’єю у вихідні! У Лос-Анджелесі була прекрасна погода, тому ми скористалися цим, щоб вибратися з дому і провести деякий час на вулиці. Наша чорниця просто вибухнула в саду, тому сьогодні вранці у нас була величезна миска до сніданку!” – написала Йовович.
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Nothing like a good ol water gun fight with the family over the weekend! The weather has been beautiful here in LA, so we’ve been taking advantage of it to get out of the house and spend some time outside. Our blueberries just exploded in the garden so we had a huge bowl of them this morning with breakfast! They taste so incredible picked fresh like that, so sweet and just like MORE blueberry like than anything I’ve bought from any market. I hope everyone is doing well and staying safe! Sending lots of love your way! Xoxo m❤️
Вона також опублікувала фотографії.
Фото: millajovovich / Instagram
Нагадаємо, Мілла Йовович народилася 17 грудня 1975 року в Києві. У дитинстві вона ходила в дитячий сад в Дніпропетровську, але пізніше переїхала в Москву, а потім в Лондон і Лос-Анджелес.
- Раніше Міла Йовович відсвяткувала з сім’єю православний Великдень і показала веселе відео, як її доньки б’ються крашанками.