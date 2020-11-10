Міла Куніс і Ештон Катчер продають свій особняк в Беверлі-Хіллз: фото

Про це пише E! Online.
Спочатку Ештон і Міла виставили будинок на продаж в травні: тоді вони хотіли за нього 14 мільйонів доларів. Але тепер пара знизила вартість апартаментів до 12 250 000 доларів.
Будинок з п’ятьма спальнями і п’ятьма ванними кімнатами розташований в зірковому районі Hidden Valley на 90210.
На задньому дворі знаходиться басейн у вигляді лагуни, спа, літня кухня і бар.
- Відома голлівудська пара Міла Куніс і Ештон Катчер долучилася до боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, випустивши власне “Карантинне вино”.