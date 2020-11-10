Covid-19 Україна

оновлено 10.11.2020 о 13:02

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Міла Куніс і Ештон Катчер продають свій особняк в Беверлі-Хіллз: фото

Зіркова пара Міла Куніс і Ештон Катчер продають свій особняк в Беверлі-Хіллз за понад 12 мільйонів доларів.

Вівторок, 10 листопада 2020, 12:42

Про це пише E! Online.

Спочатку Ештон і Міла виставили будинок на продаж в травні: тоді вони хотіли за нього 14 мільйонів доларів. Але тепер пара знизила вартість апартаментів до 12 250 000 доларів.

Будинок з п’ятьма спальнями і п’ятьма ванними кімнатами розташований в зірковому районі Hidden Valley на 90210.

На задньому дворі знаходиться басейн у вигляді лагуни, спа, літня кухня і бар.

  • Відома голлівудська пара Міла Куніс і Ештон Катчер долучилася до боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, випустивши власне “Карантинне вино”.
Теги: фото, Беверлі-Хіллз, Ештон Катчер, зірки, Міла Куніс, особняк

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