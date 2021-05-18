Голлівудські актори Міла Куніс та Ештон Катчер показали свій новий будинок у фермерському стилі, який було спроєктовано за їх ескізами.

Про це повідомляє Architectural Digest

Родина назвала новий будинок “KuKu Farms”. Будинок, гостьовий будиночок, господарський павільйон та павільйон для барбекю розташовано на 6 акрах землі.

Будинок вдалося побудувати та меблювати за 5 років.

“Ми хотіли саме будинок, а не віллу”, – розповіла Куніс.

Її чоловік додав:

“Ми хотіли, аби будинок чимось нагадував стару ферму, яка була тут протягом десятиріч до цього… Ніби її переобладнали в будинок… При цьому, ми хотіли, аби будинок був сучасним та актуальним”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Architectural Digest (@archdigest)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Architectural Digest (@archdigest)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Architectural Digest (@archdigest)

Будинок зіркової пари спроєктував архітектор Говард Бакен.

Він сказав, що Міла та Ештон – “двоє найрозумніших та найдопитливіших клієнтів”.

За словами Міли, їм довелося нелегко, поки будівництво було завершено. Однак, їм пощастило, що смаки зірок подібні.

“Побудувати будинок з нуля – непростою… Це або зламає нас, або зробить сильнішими… Коли ми порівняли варіанти, які обирали, то в нас було 90% співпадінь”, – сказала актриса.

Дизайном займалася Вікі Чарльз, яка раніше займалися дизайном в Soho House.

Особливість нового будинку – він екологічно безпечний. Живлення надходить від фотоелектричних елементів. Для зрошення газону та дерев – вирито справжню криницю.

За час локдауну через коронавірус – актори встигли посадити та виростити перший врожай кукурудзи.