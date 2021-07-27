Голлівудські актори Ештон Катчер та Міла Куніс відверто здивували своїх прихильників одним із принципів догляду за дітьми. Як виявилось, вони не купають дітей щодня, якщо на них "не видно бруду".

Про це вони розповіли в подкасті Armchair Expert.

Пара виховує двох дітей – 6-річну дочку Уайєтт та 4-річного сина Дімітрія.

Як виявилось, пара не ходить в душ щодня й не привчає до цього дітей. На їх думку, не варто змивати з себе бруд, якщо його не видно. За їх словами, не потрібно постійно користуватися косметичними засобами, бо вони “змивають натуральні масла” з тіла.

“Я щодня мию дві частини тіла: інтимні органи та під пахвами… А от вмиваю обличчя я двічі на день, а також – після тренувань, аби змити солі від поту”, – сказав актор.

Ведучий подкасту не приховував свого здивування після слів Катчера та Куніс. Він запитав Мілу, звідки вона дізналася про те, що можна не митися щодня. Та відповіла, що в дитинстві не мала постійного доступу до гарячої води, тому звичка часто приймати душ не сформувалася (як відомо, Куніс родом з України). Вона додала, що вважає за потрібне купати дітей тільки тоді, коли “на них видно бруд”.

“Тут така справа: якщо ви бачите, що дитина брудна – помийте її. Якщо ні – це немає жодного сенсу”, – додав Ештон.

Виявляється, в Американській академії дерматологічної асоціації вважають, що дітей віком від 6 до 11 років не обов’язково мити щодня косметичними засобами. Достатньо лише один чи два рази на тиждень.