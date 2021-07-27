Про це вони розповіли в подкасті Armchair Expert.
Пара виховує двох дітей – 6-річну дочку Уайєтт та 4-річного сина Дімітрія.
Як виявилось, пара не ходить в душ щодня й не привчає до цього дітей. На їх думку, не варто змивати з себе бруд, якщо його не видно. За їх словами, не потрібно постійно користуватися косметичними засобами, бо вони “змивають натуральні масла” з тіла.
“Я щодня мию дві частини тіла: інтимні органи та під пахвами… А от вмиваю обличчя я двічі на день, а також – після тренувань, аби змити солі від поту”, – сказав актор.
Ведучий подкасту не приховував свого здивування після слів Катчера та Куніс. Він запитав Мілу, звідки вона дізналася про те, що можна не митися щодня. Та відповіла, що в дитинстві не мала постійного доступу до гарячої води, тому звичка часто приймати душ не сформувалася (як відомо, Куніс родом з України). Вона додала, що вважає за потрібне купати дітей тільки тоді, коли “на них видно бруд”.
“Тут така справа: якщо ви бачите, що дитина брудна – помийте її. Якщо ні – це немає жодного сенсу”, – додав Ештон.
Виявляється, в Американській академії дерматологічної асоціації вважають, що дітей віком від 6 до 11 років не обов’язково мити щодня косметичними засобами. Достатньо лише один чи два рази на тиждень.
- Голлівудський актор Ештон Катчер збирався полетіти в космос, але його відмовила дружина, акторка Міла Куніс. Вона сказала, що це невиправдані витрати з сімейного бюджету.