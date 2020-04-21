Про це пише The Hollywood Reporter.
Вино Піно-нуар пара створила у співпраці з Nocking Point Wines і Battle Creek Vineyards. 100 відсотків прибутку буде пожертвувано ряду благодійних організацій, які допомагають боротися з коронавірусом.
Оформлення вина незвичайне, його етикетка біла, але на ній є напис: “П’ю за …”, яку власник пляшки може продовжити, як забажає.
Вино від зоряної пари обійдеться в $50 за дві пляшки, купити його можна на сайті Nocking Point.
— ashton kutcher (@aplusk) April 19, 2020
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