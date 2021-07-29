Про це повідомляє видання Just Jared.
“Ще дев’ять років тому він сказав: “У мене є квиток у космос”. Я сказала: “О, добре”, – розповіла Куніс.
За її словами, пройшли роки, у пари з’явилася дитина, і Катчер заявляє Куніс: “Я збираюся у космос”.
“А я така відповідаю: “Це безвідповідально, це не те, що ти повинен робити. Ти батько”, – сказала Міла. “Ти не можеш, ти помреш. Ця штука вибухне, і ти помреш – і ти залишиш мене з немовлятами”.
Вона додала, що Катчер тоді відмовився від свого квитка і продав його.
Ashton Kutcher says he sold his ticket to space back to Virgin Galactic.🚀 pic.twitter.com/zFonavhnTv
— Cheddar News 🧀 (@cheddar) July 15, 2021
Але тепер актриса змінила своє ставлення до цього.
“Я знаю, мені це не подобається. До того ж я така [фанатка Star Trek]. Той факт, що я не дозволила йому відправитися в космос, був таким егоїстичним з мого боку, але я була молодою мамою і говорила: “Ти не можеш залишити мене і дітей”, – прокоментувала Куніс.
- Голлівудські актори Ештон Катчер та Міла Куніс відверто здивували своїх прихильників одним із принципів догляду за дітьми. Як виявилось, вони не купають дітей щодня, якщо на них “не видно бруду”.