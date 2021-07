Про це повідомляє видання Just Jared.

“Ще дев’ять років тому він сказав: “У мене є квиток у космос”. Я сказала: “О, добре”, – розповіла Куніс.

За її словами, пройшли роки, у пари з’явилася дитина, і Катчер заявляє Куніс: “Я збираюся у космос”.

“А я така відповідаю: “Це безвідповідально, це не те, що ти повинен робити. Ти батько”, – сказала Міла. “Ти не можеш, ти помреш. Ця штука вибухне, і ти помреш – і ти залишиш мене з немовлятами”.

Вона додала, що Катчер тоді відмовився від свого квитка і продав його.

Ashton Kutcher says he sold his ticket to space back to Virgin Galactic.🚀 pic.twitter.com/zFonavhnTv

— Cheddar News 🧀 (@cheddar) July 15, 2021