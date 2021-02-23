Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Сценарій нового проєкту напише авторка оригінального роману Джессіка Кнолл, номінантка на премію Едгара Аллана По. А режисером фільму призначений Майк Баркер.

У центрі сюжету виявиться успішна журналістка глянцевого журналу з Нью-Йорка Ані Фанеллі, яка побудувала своє ідеальне життя і готується до весілля.

Але раптово режисер документального фільму про злочини пропонує їй розповісти свою сторону шокового інциденту, який стався, коли вона була підлітком у престижній школі Бредлі. Ані змушена зіткнутися з темною правдою, яка може зруйнувати всю бездоганність, якою вона себе оточила.