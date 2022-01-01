Мільярдер Джефф Безос опублікував світлини новорічної вечірки разом з Лорен Санчес

Засновник Amazon і Blue Origin, підприємець і мільярдер Джефф Безос опублікував світлини новорічної вечірки разом з його дівчиною американською журналісткою Лорен Санчес.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram Джеффа Безоса.

Ми так весело відсвяткували минулої ночі на божевільній дискотеці з родиною, але Новий рік також чудовий час, щоб підбити підсумки та зосередитися на особистому зростанні, оновленні, відродженні та приділяти особливу увагу кожному моменту свого життя. Хороші й погані. Все це. Святкуй і розвивайся”, — зазначив Джефф у підписі до допису в Instagram.

Чоловік опублікував світлини з родиною, друзями та американською журналісткою Лорен Санчес. Гості вечірки були вдягнені у різноманітне вбрання з кольоровими принтами.

Лорен вдягла чорний металевий комбінезон, а Джефф яскраву сорочку на ґудзиках з джинсами та окулярами. Пара відзначала свято у Сент-Бартсі.