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Мільйонер-танцівник Ваккі презентував кліп: відео

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий як "мільйонер-танцівник", анонсував прем'єру кліпу на трек Para.

Середа, 19 серпня 2020, 00:24

Відео опубліковано на каналі Spinnin ‘Records у YouTube.

“Це моя нова пісня, сподіваюся, вам сподобається”, – написав Ваккі.

Він записав пісню в дуеті зі співаком Ir Sais.

У кліпі “мільйонер-танцівник” вимовляє речитативом кілька фраз під час танців.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він, не дивлячись на свої роки, бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.

Теги: відеокліп, музика, клипы

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