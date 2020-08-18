Мільйонер-танцівник Ваккі презентував кліп: відео

Відео опубліковано на каналі Spinnin ‘Records у YouTube.

“Це моя нова пісня, сподіваюся, вам сподобається”, – написав Ваккі.

Він записав пісню в дуеті зі співаком Ir Sais.

У кліпі “мільйонер-танцівник” вимовляє речитативом кілька фраз під час танців.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він, не дивлячись на свої роки, бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.