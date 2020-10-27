Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Венесуельська модель Шерон Фонсека 27 жовтня народила італійському бізнесменові доньку.

“Вона з нами. Ми з Шерон раді повідомити, що сьогодні вранці у нас народилася донька Блу Джерусалема Ваккі. Слава богу, вона здорова, ми її вже любимо більше, ніж життя”, – написав Ваккі.

Нагадаємо, Джанлука Ваккі став відомим завдяки відео, в якому він, попри свої роки, бадьоро танцює зі своєю молодою дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна. У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність зростала.