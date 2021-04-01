Зірка серіалу "Дуже дивні справи" (Stranger Things) Міллі Боббі Браун зізналася, що не дивилася жодного фільму всесвітів Marvel і DC, а також жодної картини про Гаррі Поттера.

Про це вона розповіла в інтерв’ю MTV, присвяченому виходу фільму “Годзілла проти Конга” з її участю.

“Я ніколи не дивилася фільми Marvel, і я ніколи не дивилася фільми DC. Це не моє, але я відкрита для цього. Я навіть ніколи не думала: «О, хочу подивитися такий фільм»”, – сказала актриса.

За її словами, друзі дивуються і не вірять, що вона не бачила жодного фільму про Гаррі Поттера.

“У мене так багато друзів, які просто дивляться на мене і запитують: «Як?», А я кажу: «Я не знаю»”, – говорить Міллі.

У фільмі “Годзілла проти Конга” актриса знову зіграє роль Медісон Рассел.

Прокат стрічки стартував 24 березня в кінотеатрах по всьому світу.