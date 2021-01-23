Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Андрес народила хлопчика, ім’я якого поки тримається в секреті.

“20.01.21. Вчора був складний, але найщасливіший день. Ласкаво просимо, мій маленький чоловік”, – зазначила модель.

Зазначимо, що Анна Андрес влітку 2020 рокупобралася з підприємцем у сфері нерухомості та готельно-ресторанної індустрії Давида Барокаса. Пара познайомилася на дні народженні спільної подруги у Франції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Andres (@ann.andres)