Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Андрес народила хлопчика, ім’я якого поки тримається в секреті.
“20.01.21. Вчора був складний, але найщасливіший день. Ласкаво просимо, мій маленький чоловік”, – зазначила модель.
Зазначимо, що Анна Андрес влітку 2020 рокупобралася з підприємцем у сфері нерухомості та готельно-ресторанної індустрії Давида Барокаса. Пара познайомилася на дні народженні спільної подруги у Франції.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Американська кіноактриса, відома передусім роллю Ванесси Абрамс у молодіжному телесеріалі “Пліткарка”, Джессіка Зор вперше стала мамою.