Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Андрес народила хлопчика, ім’я якого поки тримається в секреті.

“20.01.21. Вчора був складний, але найщасливіший день. Ласкаво просимо, мій маленький чоловік”, – зазначила модель.

Зазначимо, що Анна Андрес влітку 2020 рокупобралася з підприємцем у  сфері нерухомості та готельно-ресторанної індустрії Давида Барокаса. Пара познайомилася на дні народженні спільної подруги у Франції.

 

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Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

 

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Публикация от Anna Andres (@ann.andres)

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