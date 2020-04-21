Дружина 44-го президента США Барака Обами Мішель Обама запустила онлайн-проєкт, в якому читає казки дітям, які сидять вдома на карантині.

Про це пише The New York Times.

Зокрема, Обама в партнерстві з PBS Kids, Young Readers і Random House Children’s Books ділиться деякими зі своїх улюблених дитячих книг. Таким чином вона хоче допомогти сім’ям, які перебувають на карантині через пандемію коронавірусу.

“Будучи маленькою дитиною, я любила читати вголос. І коли я стала мамою, я відчувала таку радість, ділячись магією казок зі своїми дітьми, а потім, як перша леді, з дітьми всюди”, – заявила Мішель.

У першому випуску проєкту вона прочитала книгу “Груффало” – казку про мишку, яка використовує свою дотепність і уяву для того, щоб перехитрити інших тварин в лісі.

Трансляції з участю Мішель будуть з’являтися на YouTube-каналі PBS Kids та на її сторінці в Facebook кожен понеділок опівдні за східним часом (о 19:00 за Києвом).