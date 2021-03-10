Про це повідомляють Reuters і Axios.
Зазначається, що Мішель Обама стала однією з найвпливовіших і знакових жінок 21 століття. Її відзначили за досягнення в захисті інтересів здорових сімей, вищої та міжнародної освіти, військовослужбовців і дівчаток-підлітків.
Також в жіночий зал слави 2 листопада 2021 року потраплять письменниця Октавія Батлер, яка померла в 2006 році, Ребекка Голстед, яка пропрацювала в збройних силах майже три десятиліття, поетеса Джой Хардж, художниця Джуді Чикаго і активістка Емілі Хоуленд, яка померла в 1929 році.
Крім того, в список організації, яка присвячена вшануванню досягнень видатних американських жінок, увійдуть колишня генеральний директор PepsiCo Індра Нуйі, ікона футболу Міа Хемм та дослідниця NASA Кетрін Джонсон, яка померла в минулому році.
The NWHF is excited to announce our 2021 Inductees!
Octavia Butler
Judy Chicago
Katherine Johnson
Joy Harjo
Rebecca Halstead
Emily Howland
Indra Nooyi @IndraNooyi
Michelle Obama
Mia Hamm
For more informationhttps://t.co/2eOe8o82bv#GreatWomen2021 #InternationalWomensDay #IWD2021 pic.twitter.com/gggqkMVfjs
— National Women’s Hall of Fame (@WomenoftheHall) March 8, 2021
- Раніше повідомлялось, що Мішель Обама запускає подкаст на платформі Spotify. “The Michelle Obama Podcast” буде серією відвертих бесід на важливі для кожного теми: зокрема, “взаємин, які формують нас, від братів і сестер, близьких друзів до партнерів, батьків і наставників”, а також “відносин із собою та своїм здоров’ям”.