Про це повідомляють Reuters і Axios.

Зазначається, що Мішель Обама стала однією з найвпливовіших і знакових жінок 21 століття. Її відзначили за досягнення в захисті інтересів здорових сімей, вищої та міжнародної освіти, військовослужбовців і дівчаток-підлітків.

Також в жіночий зал слави 2 листопада 2021 року потраплять письменниця Октавія Батлер, яка померла в 2006 році, Ребекка Голстед, яка пропрацювала в збройних силах майже три десятиліття, поетеса Джой Хардж, художниця Джуді Чикаго і активістка Емілі Хоуленд, яка померла в 1929 році.

Крім того, в список організації, яка присвячена вшануванню досягнень видатних американських жінок, увійдуть колишня генеральний директор PepsiCo Індра Нуйі, ікона футболу Міа Хемм та дослідниця NASA Кетрін Джонсон, яка померла в минулому році.

The NWHF is excited to announce our 2021 Inductees!

Octavia Butler

Judy Chicago

Katherine Johnson

Joy Harjo

Rebecca Halstead

Emily Howland

Indra Nooyi @IndraNooyi

Michelle Obama

Mia Hamm

For more informationhttps://t.co/2eOe8o82bv#GreatWomen2021 #InternationalWomensDay #IWD2021 pic.twitter.com/gggqkMVfjs

— National Women’s Hall of Fame (@WomenoftheHall) March 8, 2021