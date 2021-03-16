Про це пише Access.

Зокрема, Обама закликала Гаррі і Меган пробачити королівську сім’ю.

“Коли я думаю про те, через що вони проходять, я згадую про важливість сім’ї і просто молюся, щоб в якийсь момент було прощення, щоб були ясність, любов, щоб все вирішилося. Тому що немає нічого важливішого за сім’ю”, – сказала вона.

Мішель також висловила подяку своїм близьким, особливо чоловікові Бараку Обамі.

Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – Арчі.

Пізніше Вїнфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.