Про це пише Access.
Зокрема, Обама закликала Гаррі і Меган пробачити королівську сім’ю.
“Коли я думаю про те, через що вони проходять, я згадую про важливість сім’ї і просто молюся, щоб в якийсь момент було прощення, щоб були ясність, любов, щоб все вирішилося. Тому що немає нічого важливішого за сім’ю”, – сказала вона.
Мішель також висловила подяку своїм близьким, особливо чоловікові Бараку Обамі.
Нагадаємо, Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – Арчі.
Пізніше Вїнфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Напередодні на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.