Відповідна фото Мішель Обама опублікувала на сторінці в Instagram.

Мішель Обама опублікувала фото з чоловіком Бараком Обамою в золотистих окулярах-зірках із написом “2022 завантажується..”.

Колишня перша леді США написала: “Happy New Year from me and my boo! Wishing you all a year filled with happiness, love, and good health. – З Новим роком від мене та мого любого (boo з американського сленгу означає той, про кого ви турбуєтеся, хто вам не байдужий)! Бажаємо вам бути переповненими щастям, любові та міцного здоров’я!”

Коментатори були у захваті від фото та від невимушеності 44-го президента США та його дружини.