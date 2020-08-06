Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Мішель розповіла, що у неї проблеми зі сном і складності з фізичною активністю.
“Я прокидаюся посеред ночі через переживання або через відчуття тяжкості”, – сказала вона.
Вона додала, що депресія протікає в легкій формі.
“Я знаю, що у мене депресія в легкій формі. Не тільки через карантин, а й через расовий конфлікт, і просто бачити цю адміністрацію, спостерігати її лицемірство день у день, дуже обтяжливо”, – пояснила колишня перша леді США.
Крім того, Мішель наголосила, що виснажливо щодня починати з новин про те, що хтось із афроамериканців в США поранений, убитий або несправедливо звинувачений в чому-небудь.
- Раніше дружина 44-го президента США Барака Обами – Мішель Обама запустила онлайн-проект, в рамках якого читала казки дітям, які сидять вдома на карантині.