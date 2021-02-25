"Місія нездійсненна 7", "Тихе місце 2" будуть доступні для перегляду на Paramount Plus раніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє Variety.

Фільми “Місія нездійсненна 7” і “Тихе місце 2”, випущені Paramount Pictures, вийдуть в домашній прокат раніше, ніж очікувалося – студія недавно скоротила час їх показу на великому екрані.

Paramount скоригувала угоду з випуску платного телебачення з компанією Epix, щоб розширити пропозицію фільмів на платформі. Поряд з новими релізами Paramount Plus запропонує велику бібліотеку з більш ніж 2500 фільмів.

До пандемії оператори кінотеатрів наполягали на тому, щоб фільми показували в кінотеатрах протягом 90 днів, перш ніж студії могли пропонувати їх для домашнього перегляду. Але закриття кінотеатрів на рік повністю змінило традиційні способи ведення бізнесу. Тепер фільми будуть доступні через 45 днів після початку прокату.

“Тихе місце 2” – 17 вересень 2021 року, а “Місія нездійсненна 7” – 19 листопада.