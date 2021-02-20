Американський актор Кріс Норт не повернеться до своєї знакової ролі містера Біга в нових епізодах "Сексу у великому місті".

Про це повідомляє Page Six.

Містер Біг і Керрі Бредшоу, роль якої виконала актриса Сара Джесіка Паркер, одружилися в першому повнометражному фільмі, що вийшов в 2008 році. У другій частині, що вийшла два роки по тому, у них з’явилися проблеми в шлюбі.

Як сценаристи в результаті виведуть його з серіалу невідомо.

Крім того, не побачать глядачі і Девіда Ейгенберг, який грав Стіва Бреді – хлопця, з яким були відносини у Міранди Хоббс, персонажа Синтії Ніксон.

Як відомо, стрімінговий сервіс HBO Max перезапускає культовий серіал “Секс і місто”. Однак на фільмування погодилися не всі актори. Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс, не братиме участі у зніманні продовження серіалу.

Причин HBO не повідомляла, однак відомо, що у Кеттролл останніми роками були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер, інформує агентство BBC. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.