23 березня в прокат виходить український фільм "Памфір". Прем'єра кінострічки, події якої розгортаються в селі на Буковині під час традиційного свята Маланки, відбулася навесні минулого року на Каннському кінофестивалі.

Про це інформує Vogue.

Як повідомляється, фільм Дмитра Сухолиткого-Собчука вже встиг знайти прихильників серед глядачів Європи. Зокрема, лише у Франції стрічку переглянули понад 70 000 глядачів.

Зазначено, що в центрі сюжету — історія родини Леоніда на прізвисько Памфір. Аби уникнути спогадів про темне минуле, Памфір їздить на заробітки до Польщі й намагається побудувати для родини не лише новий будинок, а й світле майбутнє.

За словами актора Олександра Яцентюка, який зіграв Памфіра, робота над фільмом зайняла півтора роки. Працювали над найменшими деталями образу, наприклад, над пластикою героя. Для ролі актору довелося набрати 17 кілограмів. Глибше зрозуміти своїх персонажів допомагали тривалі репетиційні експедиції. Актори їздили в Карпатські гори і жили за традиціями справжньої гуцульської родини.

Також додається, що “Памфір” — результат спільних зусиль України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембурга.