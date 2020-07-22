Відома модель Белла Хадід опублікувала відео, як вона за допомогою шуруповерта сама змайструвала гойдалку.

Відео вона опублікувала в Instagram.

23-річна модель, сидячи в саду на траві, показала, як можна, маючи дошку і товсту мотузку, самій змайструвати гойдалку.

Після того, як Белла просвердлила дірки в дошці, вона зайнялася її оформленням. За допомогою акрилових фарб і фарб у балончиках абстрактно розмалювала основу гойдалки.

Робота Белли сподобалася її підписникам і її мамі Йоланда Хадід.