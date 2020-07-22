Відео вона опублікувала в Instagram.
23-річна модель, сидячи в саду на траві, показала, як можна, маючи дошку і товсту мотузку, самій змайструвати гойдалку.
Після того, як Белла просвердлила дірки в дошці, вона зайнялася її оформленням. За допомогою акрилових фарб і фарб у балончиках абстрактно розмалювала основу гойдалки.
Робота Белли сподобалася її підписникам і її мамі Йоланда Хадід.
- Раніше Белла і Джіджі Хадід зробили для популярного журналу Vogue серію знімків на ранчо, котрі будуть опубліковані в серії “Postcard from Home” (“Листівки з дому”).