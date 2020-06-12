22-річна сомалійська та американська модель Халіма Аден спільно з брендом Anywear розробила колекцію захисних масок для обличчя, які зручно носити з хіджабом.

Про це повідомили в Instagram-акаунті бренду.

У червні Халіма Аден спільно з брендом Anywear, який займається виробництво масок для обличчя, створили колекцію спеціальних засобів індивідуального захисту.

Ці маски підійдуть для жінок, які носять хіджаб: вони оснащені гудзиками, за допомогою яких їх можна прикріплювати до головних уборів.

Вартість набору (хустка та маска) — 45 доларів. Набір з 3 масок з гудзиками обійдеться в 40 доларів. До замовлення доступні 8 кольорів.

Аден розповіла в інтерв’ю журналу Vogue, що раніше працювала в госпіталі Сент-Клауд в Міннесоті і там зіткнулася з тим, що носити маски для обличчя одночасно з хіджабом незручно. Тепер, під час пандемії COVID-19, Аден захотіла вирішити цю проблему.

“Коли трапився COVID-19, я розуміла, що є багато недоліків. Я боролася зі своєю хусткою, щоб її приколоти. Оскільки багато жінок, що носять хіджаб, працюють в медичних установах, я хотіла переконатися, що у них є зручний варіант носіння маски, щоб при цьому волосся залишалося закритим”, — пояснила вона.

Що відомо про Халіму Аден?

Халіма Аден — перша модель в хіджабі, яка підписала контракт із всесвітньо відомим агентством IMG Models. Майбутня зірка подіумів народилася в таборі для біженців в Кенії, а згодом переїхала з родиною в американський Сент-Клауд.

Вона вперше вирішила спробувати себе в ролі моделі в 2016 році на американському конкурсі краси “Міс Міннесота”. Коли всі моделі з’явилися на сцені в бікіні, Аден вийшла в купальному костюмі для мусульманок — буркіні (повністю приховує руки, ноги і тіло).

Згодом її помітили під час показу Каньє Уеста в рамках Нью-Йоркського тижня моди.

У 2018 році Халима Аден з Кенії потрапила на обкладинку британського журналу Vogue, ставши першою за всю його історію (починаючи з 1916 року) моделлю в хіджабі.