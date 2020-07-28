Про це пише PEOPLE.

Рода народила хлопчика, якого назвали Неш.

Вранці у вівторок вона опублікувала кілька фото в Insta-stories з лікарні. Одна з них була з підписом:

“Ми любимо тебе, дитинко Неш”.

Рода вийшла заміж за Ейвері, з яким вона зустрічалася 5 років до їхнього весілля, 10 жовтня 2015 року. 23 січня 2020 року стало відомо, що подружжя чекає появи свого первістка-сина. До цього Рода перенесла кілька викиднів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Rhoda (@hilaryrhoda) 25 Июл 2020 в 6:53 PDT