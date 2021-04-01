В інтерв’ю виданню вона розповіла про любов, роботу й материнство.

“Я відкрита і волелюбна, і я люблю дітей, щоб вони були дітьми”, – сказала Крісі.

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Вона поділилася секретами виховання 4-річної дочки Луни та 2-річного сина Майлза.

“Для нас доброта – це дуже важливо. Коли ви зустрічаєтеся з нашими дітьми, вони дуже добрі й доброзичливі … Передавайте дітям добро, дозволяйте їм бути творчими, чудовими, енергійними й цікавими”, – сказала вона.

Вона також розповіла, що попри бізнес і прагнення розвиватися, сімейне життя для неї дуже важливе. Модель зізналася, що намагається щодня привносити щось нове у відносини з чоловіком. Пара разом вже 7 років.

“Я завжди знала, що хочу бути мамою і дружиною, але я ніколи не знала, чим буду займатися в сфері роботи й кар’єри”, – розповіла знаменитість.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от People Magazine (@people)