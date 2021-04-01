В інтерв’ю виданню вона розповіла про любов, роботу й материнство.
“Я відкрита і волелюбна, і я люблю дітей, щоб вони були дітьми”, – сказала Крісі.
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Вона поділилася секретами виховання 4-річної дочки Луни та 2-річного сина Майлза.
“Для нас доброта – це дуже важливо. Коли ви зустрічаєтеся з нашими дітьми, вони дуже добрі й доброзичливі … Передавайте дітям добро, дозволяйте їм бути творчими, чудовими, енергійними й цікавими”, – сказала вона.
Вона також розповіла, що попри бізнес і прагнення розвиватися, сімейне життя для неї дуже важливе. Модель зізналася, що намагається щодня привносити щось нове у відносини з чоловіком. Пара разом вже 7 років.
“Я завжди знала, що хочу бути мамою і дружиною, але я ніколи не знала, чим буду займатися в сфері роботи й кар’єри”, – розповіла знаменитість.
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- Восени минулого року модель Кріссі Тейге втратила дитину. Вона чекала на сина від свого чоловіка, співака Джона Ледженда. Це мала бути третя спільна дитина пари. Через кілька тижнів після викидня Кріссі написала есе про своє горе. Вона також зізнавалася шанувальникам, що вкрай важко переживає втрату дитини.
- У грудні Кріссі Тейге розповіла, що більше не зможе мати дітей.