Про це вона написала у своєму Instagram.

У серпні Тейген повідомила шанувальникам, що чекає дитину від чоловіка, співака Джона Ледженда.

Але цими вихідними її ушпиталили з кровотечею.

“Ми шоковані та відчуваємо такий глибокий біль, про який ви тільки чуєте, біль, який ми ніколи раніше не відчували. Нам так і не вдалося зупинити кровотечу і дати нашій дитині необхідну кількість крові, попри переливання. Цього просто було недостатньо”, – написала Кріссі Тейген в Instagram.

Вона також розповіла, що для своїх двох попередніх дітей вони заздалегідь не обирали імена, але тут “з якоїсь причини стали називати цього маленького хлопця в моєму животі Джеком”.

Тейген подякувала шанувальникам за підтримку і молитви.

Driving home from the hospital with no baby. How can this be real.

— chrissy teigen (@chrissyteigen) October 1, 2020