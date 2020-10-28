Про це пише видання People.

Через кілька тижнів після викидня Кріссі написала есе про своє горе.

Лікарі поставили Кріссі діагноз “часткова відшарування плаценти”. Їй довелося провести в лікарні деякий час через сильну кровотечу.

“Мені переливали велику кількість пакетів з кров’ю, але кожен з них немов проходив крізь мене, як ніби ми взагалі нічого не робили. Але в один вечір мені сказали, що вранці доведеться все це припинити. Спочатку я трохи поплакала, а потім у мене почалися конвульсії, які супроводжувалися сльозами. Моє дихання не встигало за неймовірно глибоким сумом”, – написала вона у своєму блозі.

“Навіть зараз, коли я пишу це, я знову відчуваю біль”.

Тейген поділилася сумною новиною про свою втрату в Instagram 30 вересня. Тоді вона опублікувала серію сумних чорно-білих фотографій себе і свого чоловіка Джона Ледженд в лікарні зі своєю вже мертвою дитиною.

“Я попросила мою маму і Джона сфотографуватися, як би незручно це не було. Я пояснила Джону, що вони (фотографії) мені потрібні. Йому це було незрозуміло. Тоді це було для нього безглуздо. Але я знала, що мені потрібно запам’ятати цей момент назавжди, так само, як мені потрібно було запам’ятати наш поцілунок біля вівтаря і наші сльози радості після народження дітей. і я абсолютно точно знала, що повинна поділитися цією історією”, – написала Кріссі в своєму есе.

Що стосується тих, хто критикує її за такі фото, то Кріссі написала, що її мало це хвилює.

“Не можу в повній мірі висловити, як мало мене хвилює, що ви ненавидите ці фотографії”, – продовжила скорботна мати.

“Я пережила це, я вирішила це зробити, і, перш за все, ці фотографії призначені не для кого-небудь, а для людей, які пережили це або хочуть дізнатися, на що це схоже. Ці фотографії зроблені тільки для тих, хто в них потребує. Думки інших для мене не мають значення”, – написав Тейген.

Після того, як Кріссі народила Джека, її мама, вона і Джон обняли дитину і попрощалися.

“Я попросила медсестер показати мені його ручки і ніжки. Я цілувала їх знову, і знову, і знову. Я поняття не маю, коли я зупинилася. Це могло бути 10 хвилин або година”.

“Люди кажуть, що пережити подібне залишає діру в вашому серці. Діра безумовно залишилася, але вона була наповнена любов’ю до того, що я так сильно любила. Це місце не здається мені порожнім. Вона наповнена”, – написала модель.

На закінчення Тейген пояснила, що вона написала есе, “тому що я знала, що мені потрібно сказати щось, перш ніж я зможу піти від цього і повернутися до життя, тому я щиро дякую вам за те, що дозволили мені зробити це” .

“Джека завжди будуть любити, – пояснили нашим дітям, що він існує серед вітру, дерев і метеликів, яких вони бачать”, – сказала вона.