Таке відео вона опублікувала в TikTok.
Модель продемонструвала, що на показі 2016-го була вдягнута в бюстгальтер розміру 30А. І він був для неї завеликий, хоча цей розмір — один з найменших, що можна знайти на сайті компанії (для деяких моделей доступний також 30АА). Вона приміряла його і показала, наскільки її тіло змінилося з того часу.
Модель розповіла, що тепер має “здоровий” розмір 34B. У 2017 вона мала розмір 30B і вже тоді їй відмовили в участі в шоу. Колишній директор VS CMO Ед Разек, за словами Малкольм, дорікнув їх через те, що її тіло виглядає недостатньо добре.
@bridgetmalcolm
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Коментуючи ролик Малкольм, представник бренду заявив, що тепер Victoria’s Secret змінила керівництво і робить акцент на інклюзивності.
“У Victoria’s Secret з’явилася нова команда керівників, яка повністю віддана продовженню трансформації бренду з акцентом на створення інклюзивної середовища для наших співробітників, клієнтів і партнерів. Прославляти, підносити і захищати всіх жінок”, — йдеться в коментарі бренду для видання PEOPLE.
Напередодні Victoria’s Secret запустив ініціативи VS Collective і Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancer.
VS Collective об’єднала моделей, активісток, спортсменок, виконавиць різної раси, віку і розміру з усього світу. Обличчям ініціативи стала також Валентина Сампайо, перша трансгендерна модель Victoria’s Secret.
Друга ініціатива передбачає пожертвування на загальну суму не менше 5 мільйонів доларів США в рік на боротьбу з онкозахворюваннями у жінок.
- Раніше стало відомо, що стрімінговий сервіс Hulu випустить документальний серіал про відомий американський бренд жіночої білизни Victoria’s Secret.