Модель Бріджит Малкольм приміряла бюстгальтер, в якому дефілювала на показі Victoria's Secret кілька років тому, аби розповісти про нездорове ставлення бренду до жіночого тіла.

Таке відео вона опублікувала в TikTok.

Модель продемонструвала, що на показі 2016-го була вдягнута в бюстгальтер розміру 30А. І він був для неї завеликий, хоча цей розмір — один з найменших, що можна знайти на сайті компанії (для деяких моделей доступний також 30АА). Вона приміряла його і показала, наскільки її тіло змінилося з того часу.

Модель розповіла, що тепер має “здоровий” розмір 34B. У 2017 вона мала розмір 30B і вже тоді їй відмовили в участі в шоу. Колишній директор VS CMO Ед Разек, за словами Малкольм, дорікнув їх через те, що її тіло виглядає недостатньо добре.

Коментуючи ролик Малкольм, представник бренду заявив, що тепер Victoria’s Secret змінила керівництво і робить акцент на інклюзивності.

“У Victoria’s Secret з’явилася нова команда керівників, яка повністю віддана продовженню трансформації бренду з акцентом на створення інклюзивної середовища для наших співробітників, клієнтів і партнерів. Прославляти, підносити і захищати всіх жінок”, — йдеться в коментарі бренду для видання PEOPLE.

Напередодні Victoria’s Secret запустив ініціативи VS Collective і Victoria’s Secret Global Fund for Women’s Cancer.

VS Collective об’єднала моделей, активісток, спортсменок, виконавиць різної раси, віку і розміру з усього світу. Обличчям ініціативи стала також Валентина Сампайо, перша трансгендерна модель Victoria’s Secret.

Друга ініціатива передбачає пожертвування на загальну суму не менше 5 мільйонів доларів США в рік на боротьбу з онкозахворюваннями у жінок.