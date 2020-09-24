Про це модель повідомила на особистій сторінці в Instagram.
На знімку в своєму акаунті модель в одязі з колекції сезону осінь-зима 2020. Це широка спідниця в стилі Марії-Антуанетти, сіра толстовка з капюшоном, шкіряна куртка і ботфорти на шнурівці. Її образ доповнили білі рукавички, сумка і багато прикрас.
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@moschino fw20 campaign by @luigiandiango @georgisandev @naominailsnyc – MY FIRST MAJOR HIGH FASHION CAMPAIGN. i made it this far. idk what to say i’m just so grateful and love everybody involved with all my heart. i love you so much @itsjeremyscott ❤️ i love you luigi, iango, georgi, naomi… 😘💖 and my heart is yours @richiekeo @elitenyc 🖤 enjoy everybody
“Не знаю, що сказати, я просто шалено дякую і люблю всіх, хто причетний до цього, всім серцем”, – підписала пост модель.
Зазначимо, що автори зйомки – дует фотографів Луїджі і Янго (Luigi і Iango), роботи яких неодноразово прикрашали обкладинки журналів Vogue.
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