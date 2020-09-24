19-річна манекенниця Аарон Філіп (Aaron Philip) стала обличчям бренду Moschino. Це перший випадок, коли трансгендерна темношкіра модель з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) стає обличчям рекламної кампанії італійського модного бренду.

Про це модель повідомила на особистій сторінці в Instagram.

На знімку в своєму акаунті модель в одязі з колекції сезону осінь-зима 2020. Це широка спідниця в стилі Марії-Антуанетти, сіра толстовка з капюшоном, шкіряна куртка і ботфорти на шнурівці. Її образ доповнили білі рукавички, сумка і багато прикрас.

“Не знаю, що сказати, я просто шалено дякую і люблю всіх, хто причетний до цього, всім серцем”, – підписала пост модель.

Зазначимо, що автори зйомки – дует фотографів Луїджі і Янго (Luigi і Iango), роботи яких неодноразово прикрашали обкладинки журналів Vogue.