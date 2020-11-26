Про це пише The Guardian.
Так, Халіма розмістила в соціальних мережах серію зображень, що ілюструють ті часи, коли вона втрачала зв’язок з тим, хто вона є: від пропущеного часу молитви до того, що на неї надягли джинси.
“Я можу звинувачувати себе за те, що більше турбуюся про можливості, ніж про те, що було поставлено на карту”, – заявила вона.
Аден прославилася у 2016 році після участі в конкурсі краси Міс США, коли її помітив модний редактор Карін Ройтфельд. Незабаром вона підписала контракт з найбільшим модельним агентством IMG і дебютувала на подіумі на тижні моди в Нью-Йорку.
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- У 2018 році Халима Аден з Кенії потрапила на обкладинку британського журналу Vogue, ставши першою за всю його історію (починаючи з 1916 року) моделлю в хіджабі.