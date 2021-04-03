Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Фаулер зі своїм хлопцем Натаном Далахом чекають на дівчинку.

“Важко було тримати це в секреті, але тепер це досить складно приховати. Ми з Натаном дуже раді поділитися з вами нашими захоплюючими новинами. Нам не терпиться зустрітися з тобою, малятко, і разом почати нашу наступну пригоду. Краще ще попереду”, – зазначила модель.

Раніше Джорджія розповідала про свій страх мати дочку через соціальні мережі.

“Instagram може бути дійсно позитивним моментом для творчих людей, але є і недоліки. Мене турбує те, що дуже молоді дівчата публікують свої зображення, які можуть бути занадто провокаційними для їхнього віку. О, Боже, це лякає мене до смерті, якщо у мене коли-небудь будуть дівчатка”, – зазначала модель.