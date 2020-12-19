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Моделі, футболісти, актори: Forbes назвав найбагатших зірок 2020 року

2020 рік добігає кінця, тож журнал Forbes традиційно розповідає, хто зі світових зірок заробив найбільше грошей.

Субота, 19 грудня 2020, 20:58

Рейтинг найвисокооплачуваніших знаменитостей з’явився на сайті Forbes.

Так, у 2020 році найбільше грошей заробила 23-річна модель Кайлі Дженнер. Вона стала володаркою титулу найбагатшої знаменитості року. За 12 місяців зірка заробила 590 мільйонів доларів. Зазначається, що моделі вдалося заробити чимало грошей внаслідок продажу компанії Kylie Cosmetics.

Другу сходинку рейтингу зайняв чоловік Insta-діви Кім Кардаш’ян, репер Каньє Вест. Йому вдалося заробити 170 мільйонів доларів. Левову частку доходів принесла угода  репера з компанією Adidas.

Замикає трійку лідерів швейцарський тенісист Роджер Федерер. Спортсмен заробив 106,3 мільйона доларів.

До рейтингу ввійшли також:

  • футболіст Кріштіану Роналду (105 мільйонів доларів);
  • футболіст Ліонель Мессі (104 мільйонів доларів);
  • актор і режисер Тайлер Перрі (97 мільйонів доларів);
  • футболіст Неймар (95,5 мільйона доларів);
  • радіоведучий Говард Стерн (90 мільйонів доларів);
  • баскетболіст Леброн Джеймс (88,2 мільйона доларів);
  • актор Дуейн Джонсон (87,5 мільйона доларів).

Нагадаємо, що засновник та CEO компанії Tesla Ілон Маск поступився другим місцем у списку найбагатших людей світу від Forbes. Згідно з рейтингом, Ілон Маск поступився місцем президенту Louis Vuitton Бернару Арно, протримавшись на другій сходинці один день.

Теги: зірки, багаті зірки, Дженнер, Уест, Forbes, Роналду

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