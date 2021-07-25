Про це він повідомив в Instagram.
У середу, 21 липня, Якобс поділився з фоловерами, що переніс пластичну операцію. Він опублікував світлину, на якій позує у лікарні. Модельєр був у масці, а його обличчя – у бинтах.
Вчора Якобс опублікував фото, у якому повідомляє про післяопераційну реабілітацію. На фото модельєр перебуває у кисневій камері
“Отримую свій кисень”, – написав Якобс.
Кілька годин тому Марк Якобс вирішив продемонструвати підписникам результати підтяжки обличчя. Модельєр опублікував світлину свого обличчя через три дні після операції.
- Раніше співачка й активістка Келлі Осборн, дочка соліста Black Sabbath Оззі Осборна, спростувала чутки про пластику обличчя після різкого схуднення.