58-річний американський модельєр Марк Якобс відверто зізнався в тому, що заради збереження краси вдається до послуг пластичних хірургів. Цього разу засновник однойменного бренду зважився на кругову підтяжку обличчя.

Про це він повідомив в Instagram.

У середу, 21 липня, Якобс поділився з фоловерами, що переніс пластичну операцію. Він опублікував світлину, на якій позує у лікарні. Модельєр був у масці, а його обличчя – у бинтах.

Вчора Якобс опублікував фото, у якому повідомляє про післяопераційну реабілітацію. На фото модельєр перебуває у кисневій камері

“Отримую свій кисень”, – написав Якобс.

Кілька годин тому Марк Якобс вирішив продемонструвати підписникам результати підтяжки обличчя. Модельєр опублікував світлину свого обличчя через три дні після операції.