Елітні бренди компанії Kering, в тому числі Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Saint Laurent and Alexander McQueen, знову не братимуть участі в Тижні моди в Мілані.

Про це пише Business of Fashion.

Рік тому пандемія коронавірусу увірвалася на європейську модну сцену, змусивши низку брендів змінити свої плани. Так, наприклад, цього року бренди компанії Kering Gucci і Bottega Veneta пропускають Тиждень моди в Мілані, а Balenciaga, Saint Laurent і Alexander McQueen вибувають з Парижа.

І хоча кожен бренд привів свою причину, чому він не братиме участі, це рішення, схоже, є частиною більш широкої корпоративної стратегії Kering Group.

Gucci нещодавно повідомив про зниження продажів, в той час як доходи Bottega продовжують рости. Також явно відчувається брак туристів, чиї гроші раніше приносили чималий прибуток.

Поки не зрозуміло, чи стануть альтернативою Тижню моди кінофестиваль Gucci або акція про зникнення Bottega в соціальних мережах, щоб утримати увагу споживачів. Проте цифрові презентації здаються не гіршим варіантом, враховуючи, що пандемія триває. Наприклад, 19 лютого в Лондоні відкрився Цифровий тиждень моди, на якому близько 100 брендів жіночого та чоловічого одягу поділяться своїми колекціями.