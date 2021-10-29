Даніель Легульо — Instagram-блогерка і нью-йорська ікона стилю, яка вдало поєднує класику з вуличним одягом і збирає тисячі лайків під дописами із новими луками.

#Букви публікують добірку її образів та розповідають, що про неї відомо.

Те, що можна мати гарний вигляд і при цьому не витрачати забагато грошей, — не секрет. Утім те, як це зробити, залишається непростою задачею.

Фешн-блогерка Даніель Легульо (Danielle Leguillou) відома в мережі під ніком @danie.sierra, демонструє, що це можливо, на власному прикладі. Саме тому численні кадри з нею можна знайти перезалитими на Pinterest.

На її сторінці з луками в Instagram понад 150 тисяч підписників. Користувачі соцмережі заходять туди в пошуках натхнення, і неодмінно знаходять цікаві ідеї того, як поєднувати доступні недорогі речі, придбані за знижкою, в секонд-хенді чи в бюджетних спортивних магазинах у луки для повсякденного життя.

Кожен допис блогерки збирає тисячі лайків і десятки позитивних коментарів від користувачів, захоплених її стилем.

Класичні та вінтажні речі поєднуються у її луках зі спортивними — в традиціях стритверу, у якому формальне та неформальне зустрічаються в одному образі. Головне — з акцентом на практичності та комфорті.

Свої образи Даніель доповнює яскравими сумками та взуттям. Кросівки — її майже незмінний фаворит. Це і новинки від Nike, New Balance та інших брендів, і реставровані легендарні моделі.

На сторінці Даніели в Facebook зазначено, що вона народилася в Нью-Йорку, окрузі Стейтен-Айленд — найменшому та найвіддаленішому з усіх районів. Там же закінчила школу. Згодом навчалася в коледжі Берклі (спеціалізується на бізнес-програмах).

Певний час Даніела працювала в бренді KITH, створеному Ронні Фігом, американським дизайнером взуття та одягу. На деяких світлинах вона позує в одягу та взутті цього бренду.