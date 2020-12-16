Про це пише Reuters.
Канадська поліція заарештувала Найгарда у Вінніпезі (провінція Манітоба).
Виконувач обов’язків прокурора США Одрі Штраус заявила, що 79-річний мільйонер з 1995 року використовував свій вплив і бізнес для “вербування й утримання” жертв у Сполучених Штатах, Канаді та на Багамах для сексуального задоволення себе і своїх партнерів.
“Пан Найгард категорично відкидає всі звинувачення і сподівається, що він буде виправданий в суді”, – сказав його адвокат Джей Проберіться.
Найгард планує домогтися звільнення під заставу, а наступне слухання відбудеться 13 січня 2021 року.
Мільйонерові також загрожує колективний цивільний позов, поданий 57 неназваними жінками, що звинувачують його в сексуальних домаганнях.
Влада США заявляє, що жертви піддавалися насильству з боку Найгарда або його спільників, деяким вводили наркотики, і що він часто обирав жертв, які походили з нещасних сімей або раніше піддавалися насильству.
Найгард народився в Фінляндії, виріс в Манітобі, він створив і керував власною однойменною компанією з виробництва одягу і став одним з найбагатших людей Канади.
У лютому Найгард пішов з поста голови Nygard International після того, як ФБР зробило наліт на його штаб-квартиру в Нью-Йорку біля Таймс-сквер. У березні компанія оголосила про банкрутство.
- Кіт Раньєр, засновник культу NXIVM, засуджений до 120 років в’язниці за рекет, секс-торгівлю, сексуальну експлуатацію дітей та торгівлю людьми.