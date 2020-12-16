Поліція Канади за запитом США затримала засновника модної корпорації Nygard, 79-річного мільйонера Пітера Найгарда, якого звинувачують у торгівлі людьми з метою їх сексуальної експлуатації, рекеті та інших злочинах.

Про це пише Reuters.

Канадська поліція заарештувала Найгарда у Вінніпезі (провінція Манітоба).

Виконувач обов’язків прокурора США Одрі Штраус заявила, що 79-річний мільйонер з 1995 року використовував свій вплив і бізнес для “вербування й утримання” жертв у Сполучених Штатах, Канаді та на Багамах для сексуального задоволення себе і своїх партнерів.

“Пан Найгард категорично відкидає всі звинувачення і сподівається, що він буде виправданий в суді”, – сказав його адвокат Джей Проберіться.

Найгард планує домогтися звільнення під заставу, а наступне слухання відбудеться 13 січня 2021 року.

Мільйонерові також загрожує колективний цивільний позов, поданий 57 неназваними жінками, що звинувачують його в сексуальних домаганнях.

Влада США заявляє, що жертви піддавалися насильству з боку Найгарда або його спільників, деяким вводили наркотики, і що він часто обирав жертв, які походили з нещасних сімей або раніше піддавалися насильству.

Найгард народився в Фінляндії, виріс в Манітобі, він створив і керував власною однойменною компанією з виробництва одягу і став одним з найбагатших людей Канади.

У лютому Найгард пішов з поста голови Nygard International після того, як ФБР зробило наліт на його штаб-квартиру в Нью-Йорку біля Таймс-сквер. У березні компанія оголосила про банкрутство.