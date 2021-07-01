48-річна модель Гайді Клум розповіла про успіхи в модельній кар'єрі її дочки Лені. На її думку, дівчинка - копія матері.

Про це вона розповіла в The Late Late Show, повідомляє People.

Глум сказала ведучому шоу, що дочка слідує її прикладу та хоче побудувати модельну кар’єру.

“Їй зараз 17. Вона достатньо доросла та може приймати рішення самостійно… Я ніби передала їй естафету”, – розповіла модель.

Вперше в модельному світі про Лені заговорили торік, коли їй було 16 років.

“Це просто божевілля, але я іноді бачу себе в ній… Вона як я в мініатюрі… Спостерігати за цим дуже весело”, – розповіла Гайді.