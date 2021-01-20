Covid-19 Україна

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Молодша донька Трампа – Тіффані оголосила про заручини

Молодша донька президента США Дональда Трампа і Марлі Мейплз - Тіффані Трамп в останній день перебування в Білому домі оголосила про заручини.

Середа, 20 січня 2021, 17:12

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті, опублікувавши спільне фото зі своїм бойфрендом – мільярдером з Нігерії Майклом Булосом.

“Для мене було великою честю відзначати важливі віхи, історичні події і створювати спогади з моєю родиною в Білому домі, але не було нічого більш особливого, ніж заручини з моїм чудовим нареченим Майклом! Я дуже щаслива і з нетерпінням чекаю початку нового розділу нашого життя”, – зазначила Тіффані.

 

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Публикация от Tiffany Ariana Trump (@tiffanytrump)

Своєю чергою, Булос поділився таким же знімком і назвав Тіффані коханням усього свого життя.

Тіффані Трамп, єдина дитина Дональда і його другої дружини – Марлі Мейплз, що виховувалася Мейплз в Каліфорнії. Вона закінчила юридичний факультет Джорджтауна у травні 2020 року, і, хоча останні чотири роки вона здебільшого трималася в тіні в порівнянні зі своїми старшими братами та сестрами, влітку вона виявилася в центрі політичної уваги, коли виступила на Республіканському національному з’їзді.

  • Раніше відома американська співачка, володарка “Греммі” Аріана Гранде оголосила про заручини із бойфрендом і показала каблучку.
Теги: заручини

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