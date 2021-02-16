Про це повідомляє портал Daily Star.
За даними видання, 23-річна Лотті Мосс публікує на сервісі OnlyFans спокусливі фото у спідній білизні. На цьому сервісі користувачі можуть переглядати контент користувача після платної підписки.
Сервіс популярних серед фітнес-тренерів, танцівниць, а також моделей.
За даними видання, “фани” можуть переглядати інтимні фото та відео Летті Мосс всього за 14 фунтів у місяць (понад 550 грн).
На деяких фото модель позує у мокрій білизні та у піні. За додаткову плату шанувальники можуть переглянути більш відверті фото та відео білявки. За 1000 фунтів стерлінгів (38 765 грн) Лотті Мосс пропонує перегляд “відвертого контенту”.
Фото: lottiemossxo / Instagram
Нагадаємо, що Лотті Мосс – популярна британська модель. Дівчина розпочала кар’єру кілька років тому та підписала контракт з агентством Storm Management. У 2016 році молодша сестра Кейт Мосс з’явилася на обкладинці Vogue, а також рекламувала сонцезахисні окуляри Chanel.
- Під час пандемії коронавірусу платформа соціальних медіа OnlyFans, яка дає змогу людям продавати власні відверті фотографії, опинилася на піку популярності. Але конкуренція на сайті означає, що бажаний заробіток отримає не кожен користувач. #Букви розповідали, чому жінки продають незнайомцям свої оголені фото.