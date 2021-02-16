Молодша сестра супермоделі Кейт Мосс Лотті потрапила в гучний скандал після того, як її інтимні фото та відео знайшли на платформі OnlyFans.

Про це повідомляє портал Daily Star.

За даними видання, 23-річна Лотті Мосс публікує на сервісі OnlyFans спокусливі фото у спідній білизні. На цьому сервісі користувачі можуть переглядати контент користувача після платної підписки.

Сервіс популярних серед фітнес-тренерів, танцівниць, а також моделей.

За даними видання, “фани” можуть переглядати інтимні фото та відео Летті Мосс всього за 14 фунтів у місяць (понад 550 грн).

На деяких фото модель позує у мокрій білизні та у піні. За додаткову плату шанувальники можуть переглянути більш відверті фото та відео білявки. За 1000 фунтів стерлінгів (38 765 грн) Лотті Мосс пропонує перегляд “відвертого контенту”.

Фото: lottiemossxo / Instagram

Нагадаємо, що Лотті Мосс – популярна британська модель. Дівчина розпочала кар’єру кілька років тому та підписала контракт з агентством Storm Management. У 2016 році молодша сестра Кейт Мосс з’явилася на обкладинці Vogue, а також рекламувала сонцезахисні окуляри Chanel.