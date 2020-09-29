Український співак MONATIK і латвійська естрадна співачка Лайма Вайкуле випустили кліп на спільний трек "УВЛІУВТ на вулиці Пікаділлі".

Відео опубліковано на YouTube-каналі MONATIKa.

У музично-танцювальному перформансі взяли участь артистки MONATIK Corporation – Lida Lee і NINO.

“Так чудово, що ця ідея втілилася в життя. Звичайно, ми хотіли зробити більш спільне відео, але час пандемії не дозволяє нам зустрітися на одному майданчику. Тому, зовсім невимушено, виникла ідея зробити оммаж до творчості приголомшливої Лайми Вайкуле”, – розповів співак.