Відео опубліковано на YouTube-каналі MONATIKa.
У музично-танцювальному перформансі взяли участь артистки MONATIK Corporation – Lida Lee і NINO.
“Так чудово, що ця ідея втілилася в життя. Звичайно, ми хотіли зробити більш спільне відео, але час пандемії не дозволяє нам зустрітися на одному майданчику. Тому, зовсім невимушено, виникла ідея зробити оммаж до творчості приголомшливої Лайми Вайкуле”, – розповів співак.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Так прекрасно, что эта идея воплотилась в жизнь. Конечно, мы хотели сделать более совместное видео, но время пандемии не позволяет нам встретиться на одной площадке. Поэтому, совсем непринужденно, возникла идея сделать оммаж к творчеству потрясающей @laima_vaikule_official . Ее веселые мухоморы… ее танго… ее движения… все это мы вместе с талантливейшей командой людей (@tanumuino , @denis_stulnikov , @nikitakkkuz ) решили интегрировать в видео! Я, как и миллионы людей, с детства вдохновлялся работами и талантом @laima_vaikule_official , умением дарить #VitaminD зрителю. Когда ко мне обратились с предложением «освежить» песню (а это было несколько месяцев спустя, после выступления на «Рандеву» у @laima_vaikule_official и нашего с ней личного, такого приятного знакомства), у меня сразу в голове возникла мысль сделать мэшап двух песен и именно с выдающейся Лаймой! И так возникла идея, название которой «УВЛИУВТ на улице Пикадилли». Две песни зазвучали как одна – и это было безумно круто! Я так рад, что Лайма согласилась и эта идея ей понравилась, и сегодня мы можем услышать и увидеть «УВЛИУВТ на улице Пикадилли» в @Spotify и @Youtube !!! Будьте здоровы!!! Всем добра! С любовью и ритмом на улице Пикадилли при участии талантливейших @nino__official__ и @lidalee_official ! #ОсвежиМузыкуTicTac #MadeWithLoveAndRhythm
- Українська група The Hardkiss презентувала кліп на пісню “Кобра”, записану з MONATIKом.