Український мультиартист MONATIK презентував новий кліп на трек "ритмоLOVE", який записав з підопічними свого продюсерського центру Lida Lee и NiNO.

Прем’єра кліпу відбулася на відеохостингу Youtube.

Режисеркою кліпу стала Таня Муіньо. У новому відео продемонстрували інсталяцію зі світлодіодних астер, програмовану стрічку-скакалку з led-матеріалів, ефекти та лазери, що гіпнозують.

“РитмоLOVE” – це спосіб життя головних героїв відео. Той випадок, коли ти чуєш і відчуваєш ритм у кожному кроці, русі, шумі міста, в кожному звуці навколо і не можеш зупинитися. Різні покоління, різне бачення, різні особистості, але їх об’єднує одна суперсила – одне почуття … Ритму”, – прокоментував нову відеороботу MONATIK в Instagram.