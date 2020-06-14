Відео співак опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Артист разом з екс-солісткою групи “ВІА Гра” Вірою Брежнєвою записав на відео танцювальні рухи, які він виконує в кліпі “ВЕЧЕРиНОЧКА”, запропонувавши передплатникам повторити їх.

“Тепер я знаю як буду вбивати комарів, “Шикарний фітнес”, “Весь день намагаюся це повторити – не виходить”, “Впевнена, завтра на всіх дискотеках країни будуть повторювати ці рухи”, – пишуть підписники в коментарях.