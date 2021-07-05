Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі разом зі старшою дочкою Девою Кассель знялися для нового випуску Vogue Italia.

Кадри опубліковані в Instagram.

Разом зі старшою дочкою Белуччі влаштувала фотосесію для липневого номеру італійського Vogue у сукнях від Dolce & Gabbana. Це не перша зйомка для обкладинки для Деви Кассель, але вона вперше позувала разом із мамою.

Автором знімків виступив фешн-фотограф Паоло Роверсі, стилістом — головний редактор Dazed Ібрагім Камара.

Як відомо, Беллуччі 14 років (1999-2013) була в шлюбі з французьким актором Венсаном Касселем. В шлюбі народилися двоє дочок — 16-річна Дева та 11-річна Леоні.