Моніка Левінські, яка була основною учасницею громадського і політичного скандалу, що виник з приводу її сексуального зв'язку з президентом США Біллом Клінтоном, зізналася, що в той час у неї були суїцидальні думки.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У розмові з Девідом Аксельродом Левінські заявила, що через розслідування скандалу, яке обговорювалося протягом багатьох років і в кінцевому підсумку призвело до імпічменту Клінтона, у неї з’явилася ідея про самогубство.

“Я просто не бачила виходу. І я подумала, що, можливо, це і є рішення”, – сказала вона, додавши, що вона запитала юристів, що працювали на тодішнього незалежного адвоката Кена Старра, що станеться, якщо вона помре.

Левінські також зазначила, що після того, як Старр, який також займався іншими питаннями, пов’язаними з Клінтоном, почав розслідування справи, вона почала відвідувати судового психіатра, що допомогло їй пройти через це випробування.

“Я думаю, що багато людей, у яких коли-небудь були суїцидальні думки, опиняються в ситуації, коли є два шляхи, як, знаєте, дві дороги в лісі розходяться. І судовий психіатр зняв трубку. Так що мені, знаєте, дуже пощастило”, – сказала вона.