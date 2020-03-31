Про це повідомляється на сайті фестиваля.
Фестиваль виклав у відкритий доступ записи історичних концертів Deep Purple, Джонні Кеша, Wu-Tang Clan, Ніни Сімон і багатьох інших.
50 концертних роликів опубліковані на сайті Quello. Перегляд безкоштовний, потрібно лише зареєструватися і ввести код FREEMJF1M ( дійсний протягом 30 днів з моменту реєстрації).
Деякі концертні відео можна подивитися і без реєстрації.
Цього року Montreux Jazz Festival повинен пройти з 3 по 18 липня.
Montreux Jazz Festival проводиться в Швейцарії з 1967 року. Він згадується в пісні Deep Purple “Smoke On The Water”.
- Музиканти Боно, Will.i.Am, Дженніфер Хадсон та Йошікіо записали надихаючу пісню, щоб підтримати всіх, хто знаходиться вдома на карантині.