Про це повідомляють #Букви.

Так в Мережі з’явився сайт kazka-extra-m.lookthru.me. Різні сторінки цього сайту виглядають то як жіночий журнал, то як персональний блог Олександри Зарицької — вокалістки гурту KAZKA.

Там розміщені статті, присвячені темі схуднення (“Як схуднути, коли всі способи вже випробувані? Тепер у мене є відповідь!”, “Олександра Зарицька: “Як схуднути на 34кг не виходячи з дому” та ін.), в яких співачка постає то як авторка статті, то як учасниця інтерв’ю.

У них від імені Зарицької рекламується концентрат, вітамінний комплекс під назвою Extra Green, який нібито допоміг дівчині скинути 24-34 кг.

У статтях є посилання на форму замовлення чудо-засоби, його вартість — 397 гривень, 77 гривень — за знижкою.

У зв’язку з активним просуванням цього сайту в Мережі співачка вирішила звернутися до підписників в Instagram, закликавши їх не вірити цим публікаціям та не вживати засоби для схуднення.

“Я ніколи не вживала жодних препаратів для схуднення! Кілька тижнів ви мені пишете в різних соцмережах і питаєте, чи пила справді я пила якісь пигулки для схуднення. НІ! Це не так! Не вірте в чудодійні методи схуднення завдяки таблеткам, чаям, таблеткам або ще якимсь дивним засобам!”, — написала Зарицька

Також Зарицька порадила підписникам займатися спортом і дотримуватися здорового харчування.