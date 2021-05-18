Про це повідомляється на сайті премії.

Зокрема, Менді Мур з’явилася на червоній доріжці в яскраво-жовтій сукні від Altuzarra, а Джерні Смоллетт вдягла бірюзовий атласний комбінезон від Alexandre Vauthier. Не менш оригінальним був наряд Яри Шахіді. Вона одягла спортивний костюм зі своєї колаборації з Adidas, а також жовтий корсетний топ і коричневі туфлі-човники. Елізабет Олсен, яка в серіалі WandaVision постала з яскраво-рудими кучерями, на килимовій доріжці церемонії з’явилася з темним волоссям. Вона була в маленькій чорній сукні від Miu Miu з кристалами й кремовими манжетами.

Більше образів – у нашій добірці.