В ніч з 16 травня на 17 травня в Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження щорічною американської кінопремії MTV Movie & TV Awards. Переможців обирали глядачі шляхом голосування.

Список опубліковано на сайті премії.

Цього разу премію розділили на дві частини: переможців у галузі кіно назвали у ніч з 16 на 17 травня, а лауреати телевізійних номінацій стануть відомі на окремому шоу, яке відбудеться 22 травня.

Отже, список кіно-переможців:

Найкраща роль в кіно:

Чедвік Боузман “Ма Рейні: Мати блюзу”

Найкраща пісня:

Edge of Great “Джулі та примари”

Найкращий переляк:

Вікторія Педретті “Привиди маєтку Блай”

Найкращий лиходій:

Кетрін Хан “Ванда/Віжн”

Comedic Genius:

Саша Барон Коен

Найкращий дует:

“Сокіл і Зимовий солдат” (Сокіл (Ентоні Макі) і Зимовий солдат (Себастіан Стен)

Найкращий бій:

“Ванда/Віжн”

Найкраща комедійна роль:

Леслі Джонс “Поїздка в Америку 2”

MTV Generation:

Скарлетт Йоганссон

Найкращий поцілунок:

Чейз Стоукс і Меделін Клайн “Зовнішні мілини”

Прорив року:

Реджо-Жан Пейдж “Бріджертони”

Найкраща роль в серіалі:

Елізабет Олсен “Ванда/Віжн”

Найкращий герой:

Ентоні Макі “Сокіл і Зимовий солдат”

Найкращий серіал:

“Ванда/Віжн”

Найкращий фільм:

“Всім хлопцям: З любов’ю…”