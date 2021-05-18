Список опубліковано на сайті премії.
Цього разу премію розділили на дві частини: переможців у галузі кіно назвали у ніч з 16 на 17 травня, а лауреати телевізійних номінацій стануть відомі на окремому шоу, яке відбудеться 22 травня.
Отже, список кіно-переможців:
Найкраща роль в кіно:
Чедвік Боузман “Ма Рейні: Мати блюзу”
Найкраща пісня:
Edge of Great “Джулі та примари”
Найкращий переляк:
Вікторія Педретті “Привиди маєтку Блай”
Найкращий лиходій:
Кетрін Хан “Ванда/Віжн”
Comedic Genius:
Саша Барон Коен
Найкращий дует:
“Сокіл і Зимовий солдат” (Сокіл (Ентоні Макі) і Зимовий солдат (Себастіан Стен)
Найкращий бій:
“Ванда/Віжн”
Найкраща комедійна роль:
Леслі Джонс “Поїздка в Америку 2”
MTV Generation:
Скарлетт Йоганссон
Найкращий поцілунок:
Чейз Стоукс і Меделін Клайн “Зовнішні мілини”
Прорив року:
Реджо-Жан Пейдж “Бріджертони”
Найкраща роль в серіалі:
Елізабет Олсен “Ванда/Віжн”
Найкращий герой:
Ентоні Макі “Сокіл і Зимовий солдат”
Найкращий серіал:
“Ванда/Віжн”
Найкращий фільм:
“Всім хлопцям: З любов’ю…”
- 20 квітня було оголошено номінантів на щорічну премію MTV Movie & TV Awards 2021.