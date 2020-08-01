MTV оголосив номінантів Video Music – 2020: Леді Гага і Біллі Айліш у списку

Про це повідомляється на сайті MTV.
Так, Леді Гага та Аріана Гранде фігурують e дев’яти номінаціях, Біллі Айліш і Weeknd – в шести, Тейлор Свіфт – у п’яти.
Цього року через пандемію коронавірусу телеканал ввів дві нові категорії, щоб відзначити “карантинні” виступи артистів – “Найкраще домашнє відео” і “Найкращий карантинний виступ”.
Список номінантів:
Відео року
- Біллі Айліш “Everything I Wanted”
- Eminem, Juice WRLD “Godzilla”
- Future, Drake “Life Is Good”
- Lady Gaga, Аріана Гранде “Rain On Me”
- Тейлор Свіфт “The Man”
- The Weeknd “Blinding Lights”
Найкраще хіп-хоп-відео
- DaBaby “Bop”
- Eminem, Juice WRLD “Godzilla”
- Future, Drake “Life Is Good”
- Megan Thee Stallion бSavage”
- Roddy Ricch “The Box”
- Тревіс Скотт “Highest in the Room”
Пісня року
- Біллі Айліш “Everything I Wanted”
- Doja Cat “Say So”
- Lady Gaga & Аріана Гранде “Rain On Me”
- Megan Thee Stallion “Savage”
- Post Malone “Circles”
- Roddy Ricch “The Box”
Артист року
- DaBaby
- Джастін Бібер
- Lady Gaga
- Megan Thee Stallion
- Post Malone
- The Weeknd
Найкраще R&B-відео
- Аліша Кіз “Underdog”
- Chloe x Halle “Do It”
- H.E.R., YG “Slide”
- Khalid, Summer Walker “Eleven”
- Lizzo “Cuz I Love You”
- The Weeknd “Blinding Lights”
Найкраще домашнє відео
- 5 Seconds of Summer “Wildflower”
- Джастін Бібер і Аріана Гранде “Stuck with U”
- Blink-182 “Happy Days”
- Drake “Toosie Slide”
- Джон Ледженд “Bigger Love”
- Twenty One Pilots “Level of Concern”
Найкращий карантинний виступ
- Chloe & Halle “Do It”
- CNCO – Unplugged At Home
- DJ D-Nice, Club MTV presents #DanceTogether
- Джон Ледженд – #togetherathome Concert Series
- Lady Gaga “Smile” (One World: Together At Home)
- Post Malone – Nirvana Tribute
- Раніше повідомляли, що українська виконавиця Maruv (Анна Корсун) отримала нагороду MTV Europe Music Awards як найкращий російський виконавець.