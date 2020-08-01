Covid-19 Україна

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MTV оголосив номінантів Video Music – 2020: Леді Гага і Біллі Айліш у списку

Телеканал MTV представив список претендентів на премію Video Music 2020 року. Лідерами за кількістю номінацій стали Леді Гага та Аріана Гранде.

Субота, 1 серпня 2020, 14:54

Про це повідомляється на сайті MTV.

Так, Леді Гага та Аріана Гранде фігурують e  дев’яти номінаціях, Біллі Айліш і Weeknd – в шести, Тейлор Свіфт – у  п’яти.

Цього року через пандемію коронавірусу телеканал ввів дві нові категорії, щоб відзначити “карантинні” виступи артистів – “Найкраще домашнє відео” і “Найкращий карантинний виступ”.

Список номінантів:

Відео року

  • Біллі Айліш “Everything I Wanted”
  • Eminem, Juice WRLD “Godzilla”
  • Future, Drake “Life Is Good”
  • Lady Gaga, Аріана Гранде “Rain On Me”
  • Тейлор Свіфт “The Man”
  • The Weeknd “Blinding Lights”

Найкраще хіп-хоп-відео

  • DaBaby “Bop”
  • Eminem, Juice WRLD “Godzilla”
  • Future, Drake “Life Is Good”
  • Megan Thee Stallion бSavage”
  • Roddy Ricch “The Box”
  • Тревіс Скотт “Highest in the Room”

Пісня року

  • Біллі Айліш “Everything I Wanted”
  • Doja Cat “Say So”
  • Lady Gaga & Аріана Гранде “Rain On Me”
  • Megan Thee Stallion “Savage”
  • Post Malone “Circles”
  • Roddy Ricch “The Box”

Артист року

  • DaBaby
  • Джастін Бібер
  • Lady Gaga
  • Megan Thee Stallion
  • Post Malone
  • The Weeknd

Найкраще R&B-відео

  • Аліша Кіз “Underdog”
  • Chloe x Halle “Do It”
  • H.E.R., YG “Slide”
  • Khalid, Summer Walker “Eleven”
  • Lizzo “Cuz I Love You”
  • The Weeknd “Blinding Lights”

Найкраще домашнє відео

  • 5 Seconds of Summer “Wildflower”
  • Джастін Бібер і Аріана Гранде “Stuck with U”
  • Blink-182 “Happy Days”
  • Drake “Toosie Slide”
  • Джон Ледженд “Bigger Love”
  • Twenty One Pilots “Level of Concern”

Найкращий карантинний виступ

  • Chloe & Halle “Do It”
  • CNCO – Unplugged At Home
  • DJ D-Nice, Club MTV presents #DanceTogether
  • Джон Ледженд – #togetherathome Concert Series
  • Lady Gaga “Smile” (One World: Together At Home)
  • Post Malone – Nirvana Tribute

Теги: , кліпи, музика, премія, MTV, клипы, Леди Гага

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