Про це пише видання Indiewire.

Син Хаяо Міядзакі і його колега Горо Міядзакі сказав, що догляд його батька на пенсію став настільки безцільним, що Хаяо “потрібно було щось створити, щоб відчути сенс життя”. Studio Ghibli знову відкрила свій анімаційний центр для виробництва Earwig and the Witch і майбутнього художнього фільму Хаяо “How Do You Live?”.

5 лютого на каналі HBO Max з’явиться Earwig and the Witch, а до виходу How Do You Live? ще кілька років. У 2020 році продюсер Studio Ghibli Тошио Судзукі заявив, що виробництво фільму триватиме ще три роки через мальованої анімації, яка там використовується. Ця стрічка повинна стати подарунком його онукові.

Міядзакі Хаяо — один з найвідоміших у світі японських мультиплікаторів і анімаційних режисерів. Його часто називають азійським Волтом Діснеєм. В Японії Міядзакі прославився завдяки повнометражним анімаційним стрічкам “Навсікая з Долини Вітрів” (1984), “Небесний замок Лапута” (1986), “Мій сусід Тоторо” (1988). На Заході він став широко відомим після випуску у 1997 році його фільму “Принцеса Мононоке”. У 2003 році твір Міядзакі “Віднесені привидами” отримав премію “Оскар” за найкращий анімаційний фільм року.